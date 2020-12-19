«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 14-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Куйяте, Кэхилл, ван Анхольт, Шлупп, Миливоевич, Макартур, Эзе, Айю, Заха.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта, Минамино, Мане, Фирмино.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят «Тоттенхэм Хотспур» (25) и «Саутгемптон» (24). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 9 матчей.
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