Футболисты «Уфы» ушли в отпуск, который завершится 15 января 2021 года.



«Завершился этот длинный сезон, который, можно сказать, начался еще 18 мая 2020 года. Футболисты, тренерский и административный штабы команды ушли в отпуск. В следующий раз футбольный клуб «Уфа» соберется 15 января 2021 года», — написали представители клуба в «Твиттере».



В матче 19-го тура РПЛ «Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» (0:1). Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг. Шведский форвард с первой попытки не смог переиграть голкипера «Уфы», но повторным ударом отправил мяч в пустые ворота. Уфа» потерпела второе поражение подряд. Набрав 13 очков, уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место. У команд этот матч стал последним в 2020 году. В РПЛ наступает зимняя пауза.

Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»