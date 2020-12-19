Джесси Лингард в январе может перейти в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды

Аутсайдер английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» заинтересован в аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.



Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер во время матча 13-го тура АПЛ с «МЮ» расспрашивал главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера о возможности сделки. Отмечается, что норвежец не против такого развития событий.



В нынешнем сезоне 28-летний англичанин провёл 2 матча в Кубке английской лиги. Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2021 года. У манкунианцев есть опция продления трудового договора ещё на один сезон.



28-летний англичанин — воспитанник манкунианцев. В 133 матчах английской Премьер-лиги забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач. В нынешнем сезоне не принимал участия в матчах АПЛ.

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