Дебютный гол нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино в АПЛ. Видео

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Идёт 14-я минута матча, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Гости открыли счёт на третьей минуте матча. Сенегальский нападающий Садио Мане сделал передачу в район 11-метровой отметки, где японский форвард Такуми Минамино, выдержав паузу, точно пробил в дальний угол ворот. Это первый гол 25-летнего японца в английской Премьер-лиге.
Видео дебютного гола Минамино в АПЛ
Такуми Минамино перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в «Ливерпуль» 1 января 2020 года за € 8,5 млн.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
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