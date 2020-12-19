«Барселона» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 19 декабря, состоится матч «Барселона» — «Валенсия». Встреча 14-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Валенсия».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В бригаду войдут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Виктор Перес Пераса.



«Барселона» в 12 матчах набрала 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Валенсия» (14) — на 13-м месте. Лидером соревнований является в 11 встречах набравший 26 очков мадридский «Атлетико».