Моуринью: статистика похожа на отличный кусок мяса, который плохо приготовили

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал об отношении к критике стиля игры «шпор», основанной на статистике.



«Вам нравится слово «владение», вам нравится статистика. Вам, СМИ в целом. Это схоже с разговорами об эффективности игроков. Иногда вы говорите: «Статистика показывает, что точность передач игрока Б равна 92%».



Но статистика не говорит о том, что этот игрок пасует на два метра. Статистика не говорит, что это центральный защитник, пасующий другому защитнику или опорнику. А другой футболист с эффективностью передач в 65% делает голевую. Игрок, выполняющий сложные передачи, пасует на 60 метров, чтобы изменить направление атаки.



Так что статистика очень часто похожа на отличный кусок мяса или рыбы, который плохо приготовили. Она мало о чем говорит. Для меня большее значение имеет количество голов и созданных моментов. Можно меньше времени владеть мячом, но забить больше соперника, создать больше хороших моментов, но по какой-то причине не забить. Для меня это фундаментальная вещь», – цитирует португальца ESPN.



«Тоттенхэм», набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ.

Вау, «Тоттенхэм» во втором тайме атаковал лучше «Ливерпуля»! Наконец-то отличный матч в АПЛ. Обе команды в порядке, но перестановки Клоппа сработали.