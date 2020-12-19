«Ему нужен отдых». Массажист Кокорина объяснил, почему игрок улетел на Мальдивы

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал отъезд форварда на Мальдивы.



«У Саши сейчас травма четырёхглавой мышцы бедра. «Спартак» предписал ему тренироваться? Если это правда, то маразм, это уже как наказание. Он же будет уставшим. Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели. Ему просто нужно отдыхать. Мы с ним продолжаем работать. 12–13 января он вернётся, созвонимся и продолжим работу, наверное», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее появилась информация, что в результате переговоров агента Кокорина, Тимофея Бердышева, с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.

Александр Кокорин будет проводить восстановительные тренировки на Мальдивах