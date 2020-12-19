Фирмино ударом внешней стороной стопы забивает гол в матче с «Кристал Пэлас»
В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». После первого тайма счёт 3:0 в пользу мерсисайдцев.
На 44-й минуте «Ливерпуль» довёл счёт до разгромного. Защитник Эндрю Робертсон выполнил точную передачу в центр штрафной, где нападающий Роберто Фирмино первым касанием обработал мяч, а вторым пробил внешней стороной стопы в угол ворот.
Это уже четвёртый гол 29-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
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