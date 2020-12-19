Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фирмино ударом внешней стороной стопы забивает гол в матче с «Кристал Пэлас»

Фирмино ударом внешней стороной стопы забивает гол в матче с «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». После первого тайма счёт 3:0 в пользу мерсисайдцев.

На 44-й минуте «Ливерпуль» довёл счёт до разгромного. Защитник Эндрю Робертсон выполнил точную передачу в центр штрафной, где нападающий Роберто Фирмино первым касанием обработал мяч, а вторым пробил внешней стороной стопы в угол ворот.

Видео гола Фирмино

Это уже четвёртый гол 29-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020