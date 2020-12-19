Неймар не сыграет до конца 2020 года

Бразильский нападающий Неймар не поможет «Пари Сен-Жермен» до конца 2020 года из-за травмы, сообщается на официальном сайте французского клуба.



Напомним, в матче Лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), который прошёл 13 декабря, полузащитник Тиагу Мендес совершил жёсткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле на носилках. Позже у игрока было диагностировано растяжение связок лодыжки.



В нынешнем сезоне в 7 матчах французской Лиги 1 Неймар забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. «ПСЖ» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. В последнем матче парижане дома обыграли «Лорьян» со счётом 2:0.

Неймар может не сыграть с «Лиллем»