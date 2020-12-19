Неймар не сыграет до конца 2020 года
Бразильский нападающий Неймар не поможет «Пари Сен-Жермен» до конца 2020 года из-за травмы, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Напомним, в матче Лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), который прошёл 13 декабря, полузащитник Тиагу Мендес совершил жёсткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле на носилках. Позже у игрока было диагностировано растяжение связок лодыжки.
В нынешнем сезоне в 7 матчах французской Лиги 1 Неймар забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. «ПСЖ» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. В последнем матче парижане дома обыграли «Лорьян» со счётом 2:0.
Неймар может не сыграть с «Лиллем»
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
16:04
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:41
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
14:51
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
13:56
-
13:53
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:38
-
12:21
-
12:10
-
11:44
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:37
-
10:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам