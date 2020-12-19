В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина из «Краснодара»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара».
«Мы все варианты рассматриваем. Но по Уткину пока таких обсуждений не было», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Даниил Уткин может перейти в «Уфу». Сообщалось также об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2020/2021 российский игрок провёл 21 матч и забил один мяч. Действующий контракт Даниила Уткина с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 3 млн.
Первый тренер Уткина: ЦСКА уже год хочет Даню. А как его не хотеть? Он же Golden Boy
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
16:04
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:41
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
14:51
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
13:56
-
13:53
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:38
-
12:21
-
12:10
-
11:44
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:37
-
10:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам