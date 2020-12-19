Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина из «Краснодара»

В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина из «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара».

«Мы все варианты рассматриваем. Но по Уткину пока таких обсуждений не было», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Даниил Уткин может перейти в «Уфу». Сообщалось также об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2020/2021 российский игрок провёл 21 матч и забил один мяч. Действующий контракт Даниила Уткина с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 3 млн.

Первый тренер Уткина: ЦСКА уже год хочет Даню. А как его не хотеть? Он же Golden Boy
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020