В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина из «Краснодара»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара».



«Мы все варианты рассматриваем. Но по Уткину пока таких обсуждений не было», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее появилась информация, что Даниил Уткин может перейти в «Уфу». Сообщалось также об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2020/2021 российский игрок провёл 21 матч и забил один мяч. Действующий контракт Даниила Уткина с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 3 млн.

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