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Гасперини рассказал о главном качестве Миранчука

Гасперини рассказал о главном качестве Миранчука
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке.

«У Алексея есть качество. Он тот игрок, который лучше может отдать последний пас, чем играть впереди. Мы должны изучить все его характеристики и понять, как лучше их использовать на благо команды», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн.

«Аталанта» в 11 матчах набрала 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан», в 12 матчах набравший 28 очков.

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