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«Ливерпуль» в гостях разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 7:0 в 14-м туре АПЛ

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» принимал «Ливерпуль». Разгромную победу со счётом 7:0 одержали мерсисайдцы.



Гости открыли счёт на третьей минуте матча — японский нападающий Такуми Минамино, выдержав паузу, точно пробил в дальний угол ворот. Это первый гол 25-летнего японца в английской Премьер-лиге.

Видео первого гола Минамино в АПЛ

На 35-й минуте Садио Мане увеличил преимущество «Ливерпуля».

Видео второго гола в матче

Через девять минут Роберто Фирмино довёл счёт до разгромного, пробив внешней стороной стопы в угол ворот.

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На 54-й минуте капитан гостей Джордан Хендерсон ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Хендерсона

Роберто Фирмино на 68-й минуте оформил дубль, изящно перебросив вратаря Висенте Гуайту.

Видео второго гола Фирмино в ворота «Кристал Пэлас»

После розыгрыша углового на 81-й минуте Мохамед Салах забил шестой гол в матче.

Видео шестого гола в ворота хозяев

А через три минуты египтянин блестящим ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку установил окончательный счёт в матче.

Видео последнего гола в матче

«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.