«Динамо» объявило об уходе Константина Рауша

«Динамо» объявило о том, что защитник команды Константин Рауш покидает клуб. Действующий контракт футболиста с бело-голубыми истекает 30 декабря 2020 года.



«Константин Рауш покидает «Динамо». У защитника закончился срок действия трудового договора. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Костя сыграл 48 матчей, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. Спасибо, Костя! Желаем удачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предыдущим клубом защитника был немецкий «Кёльн». Рауш выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт». В этом сезоне 30-летний футболист в 4 матчах (0 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги забил один мяч. Проводил на поле 35 минут за матч.