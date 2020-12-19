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«Динамо» объявило об уходе Константина Рауша

«Динамо» объявило об уходе Константина Рауша
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» объявило о том, что защитник команды Константин Рауш покидает клуб. Действующий контракт футболиста с бело-голубыми истекает 30 декабря 2020 года.

«Константин Рауш покидает «Динамо». У защитника закончился срок действия трудового договора. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Костя сыграл 48 матчей, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. Спасибо, Костя! Желаем удачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предыдущим клубом защитника был немецкий «Кёльн». Рауш выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт». В этом сезоне 30-летний футболист в 4 матчах (0 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги забил один мяч. Проводил на поле 35 минут за матч.

«Динамо» начнёт подготовку к возобновлению сезона 10 января
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