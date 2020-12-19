Арбитр Федотов оценил работу судьи Карасёва в матче «Зенит» — «Спартак»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1).
«Никаких сложных моментов в штрафной у Карасёва не было. Красных карточек — тоже. Карасёв разбирался, двигался, управлял. Как говорится, когда хотят, могут. А в других матчах требования к себе снижают. В статусных матчах задницу рвут на британский флаг, чтобы быть хорошими. «Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Дашь им «Тамбов», а они: «Нафиг его судить, VAR разберётся». У Карасёва оценка 8,4», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает набравший 41 очко «Зенит». На втором месте — ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка. Тройку лучших замыкает «Спартак» (35).
- 19 декабря 2020
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