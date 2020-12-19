Терюшков — о развитии «Химок»: хотим показать лучшую модель управления клубом

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о модели развития, которую хотят выстроить «Химки».



«Мы всегда заявляли генеральной линией, что область должна снижать нагрузку на бюджет, а в клуб должен приходить частный инвестор. Этим мы и занимаемся в плановом формате – уменьшаем бюджетное финансирование. Хотим показать лучшую модель управления клубом в Российской Федерации, как должен быть построен футбол, где есть минимальные вложения, где есть частные средства и есть результат.

При всём при этом под это работает система подготовки молодых спортсменов через сети муниципальных и государственных спортивных школ. Реализуем эту систему так, как и задумали полгода назад. «Химки» – народный клуб, есть основной инвестор и большое количество небольших инвесторов», — приводит слова Терюшкова «Р-Спорт».