«Манчестер Сити» благодаря красивой комбинации открывает счёт в матче с «Саутгемптоном»

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Во встрече, проходящей в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», к 22-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей.



«Горожане» открыли счёт на 16-й минуте матча. Полузащитник Бернардо Силва сделал передачу на Кевина Де Брёйне, бельгиец в свою очередь в касание вырезал пас в штрафной на нападающего Рахима Стерлинга, и тот также в касание аккуратно переправил мяч в ворота «святых».

У 26-летнего англичанина уже шестое очко по системе «гол+пас» (4+2) в 12 матчах нынешнего сезона АПЛ.



«Святые» набрали 24 очка и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (20) — на 9-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».