«Рубин» проведёт три зимних сбора в Турции

Пресс-служба казанского «Рубина» на официальном сайте клуба объявила, что команда проведёт три зимних сбора в Белеке (Турция).

«После матча с «Ахматом» «Рубин» отправился в отпуск. Команда соберётся 12 января в турецком Белеке, где, по традиции, пройдут все три зимних сбора. Первый сбор пройдёт с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 9 февраля, третий – с 13 по 25 февраля. Информация по контрольным матчам будет опубликована позднее», — написано в сообщении пресс-службы «Рубина».

Казанский клуб ушёл на перерыв, набрав 28 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги. Команда Леонида Слуцкого находится на девятом месте в турнирной таблице. Встречу 20-го тура РПЛ «Рубин» проведёт на выезде с московским «Спартаком».