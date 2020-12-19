Гомес останется вне заявки на матч «Аталанты» с «Ромой» после новости о драке с тренером

32-летний аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес останется вне заявки на матч с «Ромой», которая состоится завтра, 20 декабря, сообщает Tuttomercatoweb. Начало матча – 20:00 по московскому времени.



Напомним, авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал в «Твиттере» пост, в котором рассказал, что в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Мидтьюлланном» (1:1) аргентинец подрался с главным тренером «Аталанты» 62-летним Джан Пьеро Гасперини.



Позже Гомес посредством «сториз» на своей странице в «Инстаграме» обратился к подписчикам, пообещав, что правда об инциденте станет известна, когда он покинет клуб из Бергамо.

В составе «Аталанты» Алехандро выступает с 2014 года, проведя за клуб более 200 матчей.