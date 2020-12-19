«Боруссия» М дома проиграла «Хоффенхайму», «Шальке» уступил «Арминии»

Завершилось несколько матчей 13-го тура немецкой Бундеслиги. В одно и то же время проходили встречи «Боруссия» М — «Хоффенхайм», «Шальке» — «Арминия», «Майнц 05» — «Вердер», «РБ Лейпциг» — «Кёльн» и «Аугсбург» — «Айнтрахт».

Мёнхенгладбахская «Боруссия» дома проиграла «Хоффенхайму» (1:2). «Шальке» довёл серию без побед в Бундеслиге до 29 матчей, уступив дома «Арминии» (0:1). «Вердер» в самой концовке вырвал победу на выезде у «Майнца» (1:0). «Лейпциг» и «Кёльн» разошлись миром (0:0). «Айнтрахт» на выезде обыграл «Аугсбург» (2:0).

В 13-м туре чемпионата Германии осталось провести три матча. Сегодня, 19 декабря, «Байер» примет «Баварию». 20 декабря пройдут встречи «Фрайбург» — «Герта» и «Вольфсбург» — «Штутгарт».