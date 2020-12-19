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«Боруссия» М дома проиграла «Хоффенхайму», «Шальке» уступил «Арминии»

«Боруссия» М дома проиграла «Хоффенхайму», «Шальке» уступил «Арминии»
Футбол / Германия 0

Завершилось несколько матчей 13-го тура немецкой Бундеслиги. В одно и то же время проходили встречи «Боруссия» М — «Хоффенхайм», «Шальке» — «Арминия», «Майнц 05» — «Вердер», «РБ Лейпциг» — «Кёльн» и «Аугсбург» — «Айнтрахт».

Мёнхенгладбахская «Боруссия» дома проиграла «Хоффенхайму» (1:2). «Шальке» довёл серию без побед в Бундеслиге до 29 матчей, уступив дома «Арминии» (0:1). «Вердер» в самой концовке вырвал победу на выезде у «Майнца» (1:0). «Лейпциг» и «Кёльн» разошлись миром (0:0). «Айнтрахт» на выезде обыграл «Аугсбург» (2:0).

В 13-м туре чемпионата Германии осталось провести три матча. Сегодня, 19 декабря, «Байер» примет «Баварию». 20 декабря пройдут встречи «Фрайбург» — «Герта» и «Вольфсбург» — «Штутгарт».

Германия - Бундеслига. 13-й тур
19 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Фрамбергер – 53' (автогол)   0:2 Ильзанкер – 87'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
19 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Штиндль – 34' (пен)   1:1 Крамарич – 75'   1:2 Сесеньон – 86'
Удаления: Тюрам – 79' / нет
Германия - Бундеслига. 13-й тур
19 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 0
Кёльн
Кёльн
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