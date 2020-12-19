Лионель Месси забил гол головой впервые с марта 2017 года
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси забил гол головой в матче 14-го тура с «Валенсией» (на данный момент счёт 2:2). Как сообщает Gracenote live, аргентинец не забивал головой с марта 2017 года. Всего Месси забил головой 25 голов.
Забитый в ворота «Валенсии» мяч стал 643-м в карьере аргентинского капитана за «Барселону». Лионель Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле, забившего столько же мячей за «Сантос». Напомним, с 1956 по 1974 год Пеле выступал на родине, после чего провёл два сезона в США в клубе «Нью-Йорк Космос».
До конца 2020 года «Барселона» в чемпионате Испании встретится с «Вальядолидом» (23 декабря) и «Эйбаром» (29 декабря). С огромной долей вероятности в ближайшее время Месси побьёт рекорд Пеле.
Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в составе одной команды
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