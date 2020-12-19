«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией»

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» поделила очки с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:2.



«Валенсия» открыла счёт на 29-й минуте — забил защитник Муктар Дьякаби, ассистировал которому Карлос Солер. В конце первого тайма «Барселона» за счёт гола Лионеля Месси отыгралась. На 52-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо вывел свою команду вперёд, но на 69-й минуте нападающий гостей Макси Гомес сравнял счёт.



«Барселона» нанесла 25 ударов по воротам соперника (9 — в створ), «Валенсия» — 12 (4 – в створ). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле с первых минут, но результативными действиями не отличился. На 90-й минуте вместо него вышел нападающий Ли Кан Ин.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом, помогали ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.



«Барселона» набрала 21 очко и сейчас располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (15) – на 12-м месте.

Денис Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Барселоной»