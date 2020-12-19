Рональд Куман прокомментировал ничейный результат матча с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча 14-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2).
«Это был сложный матч. Для того, чтобы выиграть, нужно было сыграть более сконцентрировано. У нас были возможности и желание забить третий мяч, но стоит понимать, что два забитых гола пока, возможно, наш максимум. Потеря концентрации в обороне — и нам забили второй гол. Вот где не хватило. После пропущенного мяча команда делала всё возможное, но вырвать победу не удалось», — сказал Куман после матча.
«Валенсия» открыла счёт на 29-й минуте — забил защитник Муктар Дьякаби, ассистировал которому Карлос Солер. В конце первого тайма «Барселона» за счёт гола Лионеля Месси отыгралась. На 52-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо вывел свою команду вперёд, но на 69-й минуте нападающий гостей Макси Гомес сравнял счёт.
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