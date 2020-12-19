Алексей Миранчук включён в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может принять участие в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Ромой», который состоится завтра, 20 декабря. Он включён в заявку команды на эту встречу, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Ранее стало известно, что 32-летний аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес после сообщения о драке с главным тренером команды из Бергамо, 62-летним Джаном Пьеро Гасперини, остался вне заявки на завтрашнюю игру.



Напомним, 27 ноября было объявлено, что Миранчук заразился коронавирусом. Вирус был выявлен у него по итогам прошедшего днём ранее тестирования. При этом за три дня до проверки 25-летний российский хавбек принял участие в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), выйдя на замену в концовке.