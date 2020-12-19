«Эвертон» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в АПЛ

Завершился очередной матч 14-го тура АПЛ. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» принимал лондонский «Арсенал» и одержал победу со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 22-й минуте матча. Нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин в чужой штрафной сыграл на опережение и пробил головой — мяч после рикошета от защитника «пушкарей» Роба Холдинга влетела в ворота, защищаемые Берндтом Лено.
На 35-й минуте гости получили право на пробитие одиннадцатиметрового — Эйнсли Мэйтленд-Найлс подхватил мяч в штрафной и получил по ногам от Тома Дэвиса. Ивуарийский нападающий Николя Пепе уверенно исполнил удар с «точки».
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Николя Пепе
Окончательный счёт был установлен в самом конце первого тайма — полузащитник хозяев Гилфи Тор Сигурдссон с углового навесил во вратарскую, где колумбийский защитник Йерри Мина головой вколотил мяч в верхний угол ворот.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.
- 19 декабря 2020
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