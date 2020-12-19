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«Эвертон» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в АПЛ

«Эвертон» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в АПЛ
Футбол / Англия 0
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Завершился очередной матч 14-го тура АПЛ. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» принимал лондонский «Арсенал» и одержал победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 22-й минуте матча. Нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин в чужой штрафной сыграл на опережение и пробил головой — мяч после рикошета от защитника «пушкарей» Роба Холдинга влетела в ворота, защищаемые Берндтом Лено.

Видео первого гола в матче

На 35-й минуте гости получили право на пробитие одиннадцатиметрового — Эйнсли Мэйтленд-Найлс подхватил мяч в штрафной и получил по ногам от Тома Дэвиса. Ивуарийский нападающий Николя Пепе уверенно исполнил удар с «точки».

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Николя Пепе

Окончательный счёт был установлен в самом конце первого тайма — полузащитник хозяев Гилфи Тор Сигурдссон с углового навесил во вратарскую, где колумбийский защитник Йерри Мина головой вколотил мяч в верхний угол ворот.

Видео гола Йерри Мины

Подопечные Карло Анчелотти набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
19 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Холдинг – 22' (автогол)   1:1 Пепе – 35' (пен)   2:1 Мина – 45'
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