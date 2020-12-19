«Вильярреал» обыграл «Осасуну», проведя почти весь матч в большинстве

«Осасуна» принимала «Вильярреал» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Дебютный мяч в этой встрече был забит уже на 7-й минуте — автором гола стал Жерар Морено, ассистировал ему Ману Тригерос. На 19-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удалён защитник Аридане Эрнандес. Через 10 минут после этого жёлтые удвоили преимущество усилиями Фера Ниньо. На 70-й минуте «Осасуна» смогла сократить отставание, гол забил Роберто Торрес с пенальти. Преимущество восстановил Морено, который забил второй мяч в этой встрече — 3:1.

Таким образом, «Вильярреал» заработал 25 очков и остался на 4-м месте в турнирной таблице. «Осасуна» (11) — на последнем, 20-м месте.