Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вильярреал» обыграл «Осасуну», проведя почти весь матч в большинстве

«Вильярреал» обыграл «Осасуну», проведя почти весь матч в большинстве
Футбол / Испания 0

«Осасуна» принимала «Вильярреал» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Дебютный мяч в этой встрече был забит уже на 7-й минуте — автором гола стал Жерар Морено, ассистировал ему Ману Тригерос. На 19-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удалён защитник Аридане Эрнандес. Через 10 минут после этого жёлтые удвоили преимущество усилиями Фера Ниньо. На 70-й минуте «Осасуна» смогла сократить отставание, гол забил Роберто Торрес с пенальти. Преимущество восстановил Морено, который забил второй мяч в этой встрече — 3:1.

Таким образом, «Вильярреал» заработал 25 очков и остался на 4-м месте в турнирной таблице. «Осасуна» (11) — на последнем, 20-м месте.

Испания - Примера. 14-й тур
19 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 7'   0:2 Ниньо – 29'   1:2 Торрес – 70' (пен)   1:3 Морено – 86'
Удаления: Эрнандес – 19' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020