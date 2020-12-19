Созин — о высказывании Юрана: это читала вся страна, на кону имидж РФС

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова Сергея Юрана о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Напомним, специалист сказал, что паспорт хавбека «переписан».
«Слишком громко Юран сказал, и слишком высоко его услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать.
Мы уже разбирали высказывания Юрана в начале сезона, и он уже был наказан. На тот момент он не был участником футбольной индустрии, оставшись без команды. Поэтому и спрос был невелик. Сейчас другое дело. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 декабря 2020
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
20:54
-
20:39
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:27
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:24
-
18:19
-
18:10
-
18:01