Созин — о высказывании Юрана: это читала вся страна, на кону имидж РФС

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова Сергея Юрана о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Напомним, специалист сказал, что паспорт хавбека «переписан».



«Слишком громко Юран сказал, и слишком высоко его услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать.



Мы уже разбирали высказывания Юрана в начале сезона, и он уже был наказан. На тот момент он не был участником футбольной индустрии, оставшись без команды. Поэтому и спрос был невелик. Сейчас другое дело. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ассоциация футбола Узбекистана выступила с заявлением о словах Юрана про возраст Урунова