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«Бавария» вырвала победу у «Байера» в самой концовке встречи и стала лидером Бундеслиги

«Бавария» вырвала победу у «Байера» в самой концовке встречи и стала лидером Бундеслиги
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

«Байер» принимал «Баварию» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой гостей со счётом — 2:1.

На 14-й минуте хозяева вышли вперёд, забив красивый гол. Подача с углового нашла на краю штрафной «Баварии» Патрика Шика, который с лёта выстрелил в ближнюю девятку. Мануэль Нойер даже не среагировал. Мюнхенцы отыгрались на 43-й минуте встречи — Роберт Левандовски использовал ошибку Джонатана Та и Лукаша Градецки, которые столкнулись в попытке перехватить подачу, и пробил головой по пустым воротам. В самой концовке матча Та ошибся перед своей штрафной, мяч достался Левандовски, который тут же пробил на силу с рикошетом — Градецки не смог среагировать.

Таким образом, «Бавария» стала лидером чемпионата Германии (30). «Байер» (28) — на втором месте в турнирной таблице.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
19 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Шик – 14'   1:1 Левандовски – 43'   1:2 Левандовски – 90+3'
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