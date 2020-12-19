«Бавария» вырвала победу у «Байера» в самой концовке встречи и стала лидером Бундеслиги

«Байер» принимал «Баварию» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой гостей со счётом — 2:1.
На 14-й минуте хозяева вышли вперёд, забив красивый гол. Подача с углового нашла на краю штрафной «Баварии» Патрика Шика, который с лёта выстрелил в ближнюю девятку. Мануэль Нойер даже не среагировал. Мюнхенцы отыгрались на 43-й минуте встречи — Роберт Левандовски использовал ошибку Джонатана Та и Лукаша Градецки, которые столкнулись в попытке перехватить подачу, и пробил головой по пустым воротам. В самой концовке матча Та ошибся перед своей штрафной, мяч достался Левандовски, который тут же пробил на силу с рикошетом — Градецки не смог среагировать.
Таким образом, «Бавария» стала лидером чемпионата Германии (30). «Байер» (28) — на втором месте в турнирной таблице.
- 19 декабря 2020
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
20:54
-
20:39
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:27
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:24
-
18:19
-
18:10
-
18:01