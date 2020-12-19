«Леванте» обыграл «Реал Сосьедад» за счёт гола на 87-й минуте

В матче 14-го тура испанской Примеры «Леванте» переиграл «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Гости открыли счёт на 22-й минуте – забил шведский форвард Александер Исак. Уже на 28-й минуте за счёт гола нападающего Рохера Марти «Леванте» отыгрался. Больше счёт в первом тайме не менялся. А во второй половине, на 87 минуте, Хорхе де Фрутос принёс хозяевам победу, установив окончательный результат – 2:1.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ассистенты — Карлос Альварес Фернандес и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный арбитр — Александер Гонсалес Гонсалес.

«Леванте» набрал 14 очков в 13 матчах и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (26) после пятнадцати проведённых игр занимает 2-е место.