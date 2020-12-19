Роберт Левандовски забил в 12 матчах Бундеслиги 17 голов, тратя на гол в среднем 58 минут

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в 12 матчах немецкой Бундеслиги 17 голов (2 — с пенальти). Поляк тратит на гол в среднем 58 минут. Сегодня, 19 декабря, форвард оформил дубль в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Байером» (2:1).

Левандовски возглавляет гонку бомбардиров. На втором месте списка располагается нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд (10 голов в 8 встречах, 1 — с пенальти). Форвард «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст (9 голов в 12 матчах, 1 — с пенальти) и нападающий «Айтрахта» Андре Силва (9 голов в 12 матчах, 3 — с пенальти) делят третье место в гонке бомбардиров Бундеслиги.

20 декабря пройдут два заключительных матча 13-го тура. Встречи 14-го тура чемпионата Германии начнутся с 2 января.