«Эвертон» впервые за 16 лет на Рождество окажется в зоне Лиги чемпионов

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Как сообщает Opta Sport, эта победа обеспечила «ирискам» место в топ-4 на Рождество, которое в Великобритании отмечается 25 декабря. Это случилось впервые с 2004 года.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Sport в «Твиттере».

Голом, в последствии оказавшимся победным, в составе «Эвертона» отметился колумбийский защитник Йерри Мина. Первый мяч в воротах «канониров» оказался благодаря автоголу защитника Роба Холдинга.

Видео гола Йерри Мины

Подопечные Карло Анчелотти набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.