Главный тренер Боруссии» М извинился за плевок Тюрама

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе принёс извинения за проступок футболиста своей команды Маркуса Тюрама, который получил красную карточку за плевок в игрока «Хоффенхайма» в матче 13-го тура чемпионата Германии.
«От имени клуба и себя лично я хотел бы извиниться за инцидент с Маркусом Тюрамом. Такие моменты не должны случаться в футболе. Это совершенно неуместно. Маркус Тюрам — прекрасный игрок и человек. Он склонен к рефлексированию и очень хорошо образован. В этом эпизоде он мог просто перегореть. По крайней мере я не нахожу других объяснений. Я прошу прощения. Он оказал команде медвежью услугу», — приводит слова Розе пресс-служба «Боруссии».
Напомним, сын знаменитого защитника, чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама, получил красную карточку» за плевок Стефану Пошу в лицо. Инцидент случился на 79-й минуте после словесной перебранки.
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