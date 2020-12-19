Анчелотти — о матче с «Арсеналом»: наш лучший матч в нынешнем сезоне

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Арсеналом» в 14-м туре АПЛ (2:1).



«Мы очень хорошо провели последние несколько матчей. Блестящие выступления и фантастические результаты. Этот сезон мы начали хорошо, потом у нас был трудный момент, но сейчас я очень доволен.



У нас в составе есть фантастические игроки, с их помощью мы забиваем много голов. Мы работаем над реализацией, потому что в этом компоненте мы потенциально очень опасны для соперников.



Мы довольны положением в турнирной таблице АПЛ. Второе место — действительно хороший результат. Но, как я уже говорил на прошлой неделе, это ещё не конец сезона. Мы должны продолжать борьбу. На мой взгляд, сегодня был наш лучший матч в нынешнем сезоне», — цитирует итальянского специалиста BBC.

Видео победного гола «Эвертона» в матче с «Арсеналом»

Подопечные Карло Анчелотти набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.