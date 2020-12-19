Мама Газинского рассказала, как писала Жириновскому и Абрамовичу, чтобы они помогли сыну

Антонина Газинская, мама полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, рассказала, как она писала письма российскому политику Владимиру Жириновскому и предпринимателю, владельцу «Челси» Роману Абрамовичу с просьбой помочь найти футбольную школу для сына.



«Мы не самолётом, а поездом возвращались, ехали семь дней. И в эти семь дней сообщили, что берут в «Смену». Всё, пошёл уже в профессиональный спорт. А так, я ещё до этого писала письма Жириновскому и Абрамовичу. До президента не дошла.



Написала, что мы живём в Комсомольске-на-Амуре, сфотографировала все его медали, грамоты. И что мы не можем пробиться, потому что Дальний Восток, денег мало. Есть данные, есть достижения, не помогли бы вы нам оказаться в какой-то из школ? Получаю ответ Жириновского: «Так, кто вас там не взял? Разберёмся, накажем. Мы накажем всех, только сообщите фамилии!».



Ответ Абрамовича: «Мы рассмотрели ваш вопрос, приняли к сведению, связались с Хабаровском, там у нас есть самый лучший детский тренер, он рассмотрит вас, и если сочтёт нужным, вы приедете в одну из школ». Ну а мы уже в это время попадаем в «Смену», — приводит слова Газинской официальный сайт РФС со ссылкой на передачу «Мама знает всё» на «Авторадио».

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