Марио Фернандес женился. Фото
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес женился. Фотографию со свадьбы футболиста опубликовал журналист Фабио Алейшу.
«А кто женился сегодня? Супер Марио. Поздравляю», — написал Алейшу.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Фабио.
Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016 году Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой защитник выступил на чемпионате мира—2018, дойдя до четвертьфинала турнира.
ЦСКА, набравший 37 очков по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги, находится на втором месте в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят «Зенит» (41) и «Спартак» (35). Чемпионат России возобновится в конце февраля.
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