Роналду покорилось достижение, которое никто не мог достичь с 1961 года

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал одним из пяти футболистов в истории итальянской Серии А, кому удалось отличиться не менее 32 раз в календарном году, сообщается в «Твиттере» Opta Paolo. Такое никому не удавалось с 1961 года.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» Opta Paolo.
В момент публикации этой новости Роналду в составе клуба из Турина играет с «Пармой» в 13-м туре Чемпионата Италии. На счету португальца два забитых мяча. Таким образом, статистика Роналду в этом сезоне равняется тридцати трём голам.
Ранее такое достижение покорялось лишь четырём футболистам: Феличе Борелю (41 гол, «Ювентус», 1933 год), Гуннару Нордалю (36 мячей, «Милан», 1950 год), Омару Сивори (33 гола, «Ювентус», 1961 год) и Иштвану Ньершу (32 мяча, «Интер», 1951 год).
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