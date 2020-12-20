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Дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Парму»

Дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Парму»
Футбол / Италия 0

«Парма» принимала «Ювентус» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 23-й минуте Алекс Сандро исполнил передачу низом и Деян Кулушевски ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот. На 26-й минуте Альваро Мората исполнил подачу в центр на линию вратарской, откуда Криштиану Роналду в прыжке головой отправил мяч точно в цель. На 48-й минуте португалец оформил дубль с передачи Аарона Рэмси, пробив точно низом. На 86-й минуте точку в матче поставил Мората, мощно пробив головой в нижний угол.

Таким образом, «Ювентус» набрал 27 очков и расположился на третьем месте в чемпионате Италии. «Парма» (12) — на 15-м месте.

Италия - Серия А. 13-й тур
19 декабря 2020, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 4
Ювентус
Турин
0:1 Кулушевски – 23'   0:2 Роналду – 26'   0:3 Роналду – 48'   0:4 Мората – 85'
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