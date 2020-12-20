Дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Парму»
«Парма» принимала «Ювентус» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
На 23-й минуте Алекс Сандро исполнил передачу низом и Деян Кулушевски ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот. На 26-й минуте Альваро Мората исполнил подачу в центр на линию вратарской, откуда Криштиану Роналду в прыжке головой отправил мяч точно в цель. На 48-й минуте португалец оформил дубль с передачи Аарона Рэмси, пробив точно низом. На 86-й минуте точку в матче поставил Мората, мощно пробив головой в нижний угол.
Таким образом, «Ювентус» набрал 27 очков и расположился на третьем месте в чемпионате Италии. «Парма» (12) — на 15-м месте.
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