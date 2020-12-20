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«ПСЖ» готов расстаться с двумя игроками, чтобы предложить улучшенный контракт Мбаппе

«ПСЖ» готов расстаться с двумя игроками, чтобы предложить улучшенный контракт Мбаппе
Футбол / Франция 0

Французский «Пари Сен-Жермен» столкнулся с финансовыми трудностями в связи с пандемией коронавируса и ищет источники дополнительного заработка перед грядущими переговорами о продлении контракта со звёздным форвардом Килианом Мбаппе, информирует AS.

Так, испанскому изданию стало известно, что клуб желает избавиться сразу от двух игроков центра поля – 26-летнего экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса и 27-летнего немца Юлиана Дракслера.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Помимо Мбаппе контракт через полтора года истекает и у другого звёздного форварда «ПСЖ» Неймара.

Мбаппе может запросить трансфер в «Реал» в случае проигрыша в 1/8 финала Лиги чемпионов
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