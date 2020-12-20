Пирло: в матче с «Пармой» на поле был тот самый «Ювентус», о котором я мечтал

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги выездной встречи 13-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные крупно обыграли «Парму» со счётом 4:0.
«Мы не были довольны результатом встречи с «Аталантой», но содержание игры тогда было хорошим. Этим вечером мы хотели добрать те очки, которые были упущены в том матче, и нам это удалось.
Сегодня я увидел на поле тот самый «Ювентус», о котором я мечтал. Нам нужно было обязательно выиграть эту встречу, Криштиану Роналдо и Альваро Морате необходимо было вновь отметиться результативными действиями. Нам нужно было работать как единое целое, однако отмечу действия Аарона Рэмси, это была действительно хорошая игра с его стороны.
Мы постепенно добиваемся того, чего хотим, не только я, но и игроки. Мне особенно нравится наш высокий прессинг, когда мяч у соперника, мы в состоянии его быстро вернуть, что позволяет нам контролировать игру. Этот дух проникает в ребят, и мы становимся лучше от матча к матчу.
Роналду был справедливо рассержен на себя после промаха с пенальти в игре с «Аталантой», но, к счастью, у него не было много времени, чтобы переживать об этом, он сразу же получил шанс показать, насколько он любит забивать голы», — цитирует Пирло Football Italia.
«Ювентус» набрал 27 очков и расположился на третьем месте в чемпионате Италии. «Парма» (12) — на 15-м месте.
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