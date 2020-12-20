«Милан» рассматривает возможность приглашения Льоренте в качестве замены Ибрагимовичу

35-летний испанский форвард «Наполи» Фернандо Льоренте оказался в сфере интересов «Милана», утверждает Calciomercato.it.
Как отмечает источник, селекционная служба «Милана» в экстренном порядке ищет на трансферном рынке игрока, который мог бы заменить вновь выбывшего из-за травмы 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича. Сообщалось, что предметный интерес к Льоренте был со стороны другого итальянского клуба – «Сампдории», однако в последние часы именно «Милан» проявляет большую заинтересованность в форварде. Следующая неделя может стать решающей в вопросе переходе испанского игрока.
В текущем сезоне Фернандо Льоренте ни разу не появился на поле в составе «Наполи». В сезоне-2019/2020 на его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача в 24 встречах за неаполитанский клуб во всех турнирах. Его контракт с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.
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