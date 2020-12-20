Диего Коста: Луис Суарес оформил дубль, как только я вернулся после травмы. Сволочь!

32-летний испанский нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, впервые вышедший на поле после травмы с 21 ноября, прокомментировал исход встречи 14-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:1).
«Я не выходил на поле, и Суарес не забивал. Однако, как только я вернулся, он оформил дубль. Сволочь! — с иронией сказал Коста после финального свистка.
– Я надеюсь, что продолжит в том же духе. Я очень счастлив, чем больше он забьет, тем лучше для «Атлетико». Мы собираемся побеждать и уважительно соревноваться друг с другом. Если мы хотим выиграть что-то действительно значимое, то так оно и должно быть, например, так было, когда мы выиграли чемпионат Испании в 2014 году», — приводит слова Диего Goal.
«Атлетико» набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» (14) — на 15-м месте.
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