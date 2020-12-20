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Вратарь «МЮ» Ромеро может перейти в клуб Дэвида Бекхэма

Аргентинский голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может перейти в «Интер Майами», выступающий в MLS. Об этом сообщает Daily Express.

Совладельцем клуба из США является экс-футболист «МЮ» Дэвид Бекхэм. Также на 33-летнего вратаря претендуют «Лидс» и «Эвертон».

В текущем сезоне Ромеро не провел ни одного матча. Аргентинец находится в составе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Ранее Ромеро защищал цвета «Монако», «Сампдории», «АЗ» и «Расинга» (Авельянеда). С 2009 года голкипер выступает за сборную Аргентины, в составе которой завоевал серебро Чемпионата Мира-2014.

В ноябре ESPN сообщал, что «МЮ» откладывает решение о будущем Ромеро, так как пока не определено положение другого голкипера команды, Дина Хендерсона.

В прошлом сезоне MLS команда «Интер Майами» с 24 очками в 20 матчах заняла 17-е место.