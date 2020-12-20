Мюллер – о матче с «Байером»: мы хотели показать, кто лучшая команда Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу своей команды над «Байером» (2:1) в Бундеслиге.
«Это был практически финал. Мы хотели показать, кто лучшая команда в Германии. Но сегодня все увидели, что «Байер» может нанести нам урон. Концовка – как из голливудского фильма, отлично сочетается со всем 2020 годом для «Баварии». Я не знаю, почему заменили Сане, у тренера наверняка были на это причины. Мне очень понравилось с ним играть. Уже очень скоро мы будем говорить о нём совершенно иначе», – цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».
По ходу встречи «Бавария» проигрывала – 0:1, однако на 43-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт, а на 93-й минуте принёс мюнхенцам три очка.
Благодаря победе над «Байером» мюнхенцы после 13 матчей с 30 очками вышли на первое место в Бундеслиге. До этого матча первым в таблице с 28 очками был клуб из Леверкузена. Следующий матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт уже в 2021 году – 3 января мюнхенцы примут дома «Майнц», а 2 января «Байер» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».
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