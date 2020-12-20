Флик — о победе над «Байером»: в данный момент «Баварию» наказывают за каждую ошибку

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выездную победу в матче 13-го тура Бундеслиги с «Байером» (2:1).

«Мы действительно хотели выиграть. Можно сказать, команда стремилась к этому. В ходе матча мы уступали в счёте из-за ошибки, так бывает. Нас наказывают за каждую ошибку. Но команда способна возвращаться в игру и побеждать, игроки до последней секунды верят в собственные силы. Мы возвращаемся из Леверкузена с победой. Так и планировали завершить этот фантастический год», — приводит слова Флика пресс-служба клуба.

«Бавария», набрав 30 очков в 13 матчах, возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. «Байер» (28) — на втором месте, в тройку лидеров также входит «РБ Лейпциг» (28).