Буффон: когда одержим 7–8 побед подряд, можно будет сказать, что мы «Ювентус» Пирло

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал результат матча итальянской Серии А с «Пармой» (4:0).



«Мы должны были сразу взять игру под контроль. Не думаю, что наши выступления полностью отражаются в результатах. Например, в матче с „Лацио“ мы заслужили победу, но упустили её на последних секундах. Когда мы одержим семь-восемь побед подряд с такой игрой, как в матче с „Пармой“, можно будет сказать, что мы «Ювентус» Пирло. У нас всё ещё есть взлёты и падения, но взлёты довольно впечатляющие", — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на DAZN.



Туринский «Ювентус» набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Парма» (12) — на 15-м месте.

Пирло: в матче с «Пармой» на поле был тот самый «Ювентус», о котором я мечтал