Бош: «Байер» не заслужил поражения в матче с «Баварией». Я не могу это объяснить

Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал результат матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (1:2).



«Если смотреть на все 90 минут, то я, как тренер «Байера», считаю, что мы не заслужили поражения в этом матче. Матч был интенсивным, но не блестящая игра обеих команд. Мы играли смело, высоко прессинговали. Повели в счете — 1:0, а затем пропустили два глупых гола. Мы должны извлечь из этого урок, если хотим в будущем выигрывать такие большие матчи. Даже если мы и не показали отличную игру, сегодня нельзя было проигрывать. Не могу этого объяснить», — приводит слова Боша официальный сайт «Баварии».

«Бавария» стала лидером чемпионата Германии (30). «Байер» (28) — на 2-м месте в турнирной таблице.