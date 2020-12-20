Бош: «Байер» не заслужил поражения в матче с «Баварией». Я не могу это объяснить
Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал результат матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (1:2).
«Если смотреть на все 90 минут, то я, как тренер «Байера», считаю, что мы не заслужили поражения в этом матче. Матч был интенсивным, но не блестящая игра обеих команд. Мы играли смело, высоко прессинговали. Повели в счете — 1:0, а затем пропустили два глупых гола. Мы должны извлечь из этого урок, если хотим в будущем выигрывать такие большие матчи. Даже если мы и не показали отличную игру, сегодня нельзя было проигрывать. Не могу этого объяснить», — приводит слова Боша официальный сайт «Баварии».
«Бавария» стала лидером чемпионата Германии (30). «Байер» (28) — на 2-м месте в турнирной таблице.
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