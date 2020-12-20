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Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта намерен вернуть Бельерина в клуб

Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта намерен вернуть Бельерина в клуб
Футбол / Англия 0
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Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта хочет вернуть защитника «Арсенала» Эктора Бельерина в каталонский клуб в случае победы на выборах, сообщает Mirror.

По информации источника, Лапорта готов предложить лондонскому клубу за трансфер 25-летнего игрока £ 22 млн (примерно € 24 млн).

Бельерин — воспитанник «Барселоны». В 2011 году защитник перешёл в лондонский «Арсенал». Действующее соглашение Бельерина с английским клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Бельерин в 12 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 результативные передачи.

«Барселона» в 13 встречах набрала 21 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является набравший в 12 матчах 29 очков мадридский «Атлетико».

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