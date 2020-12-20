Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта намерен вернуть Бельерина в клуб

Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта хочет вернуть защитника «Арсенала» Эктора Бельерина в каталонский клуб в случае победы на выборах, сообщает Mirror.
По информации источника, Лапорта готов предложить лондонскому клубу за трансфер 25-летнего игрока £ 22 млн (примерно € 24 млн).
Бельерин — воспитанник «Барселоны». В 2011 году защитник перешёл в лондонский «Арсенал». Действующее соглашение Бельерина с английским клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Бельерин в 12 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 результативные передачи.
«Барселона» в 13 встречах набрала 21 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является набравший в 12 матчах 29 очков мадридский «Атлетико».
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