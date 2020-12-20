«Зенит» выплатит «Гамбургу» за Сантоса € 500 тыс. за каждое чемпионство до 2024 года
Стали известны детали перехода защитника Дугласа Сантоса из «Гамбурга» в санкт-петербургский «Зенит», сообщает Hamburger Morgenpost.
По данным источника, в контракте прописаны бонусы за успешные выступления «Зенита» в еврокубках и чемпионате России. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга будет выплачивать «Гамбургу» € 500 тыс. за каждое чемпионство и выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА до 2024 года. При этом сумма выплат не должна превышать € 3 млн.
Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года, перейдя из «Гамбурга» за € 12,5 млн. В этом сезоне в 24 матчах защитник забил три мяча и отдал семь результативных передач.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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