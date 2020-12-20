Хесе может стать одноклубником Черышева

Полузащитник Хесе Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.



По информации источника, в услугах футболиста заинтересована «Валенсия». Напомним, в начале декабря «Пари Сен-Жермен» разорвал контракт с Хесе. Соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2021 года. Сообщалось, что причиной разрыва контракта стал секс-скандал с участием Хесе, навредивший имиджу французского клуба.



Хесе выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2016 года. Перешёл во французский клуб из мадридского «Реала». Выступал за «Лас-Пальмас», «Сток Сити» и «Бетис».

Напомним, за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. «Валенсия» в 14 матчах набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.