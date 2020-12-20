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Перес: Зидан — символ «Реала» как тренер и как игрок

Перес: Зидан — символ «Реала» как тренер и как игрок
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил поддержку главному тренеру Зинедину Зидану.

«Мы гордимся своими футболистами, они всегда выкладываются на 100 процентов, чтобы порадовать болельщиков. Они играют под руководством выдающегося тренера Зинедина Зидана. Зидан — символ клуба как тренер и игрок. Продолжаем доверять этой команде, в её составе столь важные игроки, как капитан команды Серхио Рамос. Эта команда всегда хочет большего», — приводит слова Переса Marca.

Мадридский «Реал» в 13 матчах набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (29). «Сливочные» — действующие чемпионы Испании.

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