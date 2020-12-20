Луис Суарес сообщил судьям, что в августе подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Стало известно, что нападающий «Атлетико» Луис Суарес сказал судьям Перуджи во время дачи показаний по делу о мошенничестве при попытке организовать его трансфер в «Ювентус», сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболист планировал присоединиться к туринскому «Ювентусу», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. Ранее руководство университета в Перудже было отстранено на восемь месяцев.
По информации источника, Суарес сообщил судьям, что в период с 28 по 29 августа подписал предварительный контракт с «Ювентусом». Однако за два дня до прохождения экзамена по итальянскому языку туринский клуб отказался от сделки. Предполагается, что «Ювентус» узнал об утечке информации и решил остаться в стороне от скандала.
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